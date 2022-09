Traffico dei treni sulla dorsale adriatica nel caos per oltre tre ore a causa di un investimento mortale. A partire dalle 15 è in graduale ripresa il traffico ferroviario sulla linea Bologna-Ancona. Alle 12 era stato chiuso il tratto tra Santarcangelo e Gambettola a causa di un investimento mortale e l'interruzione si era resa necessaria per permettere i rilievi dell'autorità giudiziaria.

INVESTIMENTO TRENO IN ROMAGNA, TRAFFICO RIPRENDE DOPO ORE

Tanti i disagi ai passeggeri, con ritardi e cancellazioni. I treni Alta Velocità e InterCity sono stati instradati su percorso alternativo tra Faenza e Rimini via Ravenna, con un maggior tempo di percorrenza fino a 150 minuti. I treni Regionali hanno subito cancellazioni, limitazioni di percorso e sostituzioni con bus tra Cesena e Rimini. Cinque treni Alta Velocità e InterCity direttamente coinvolti hanno accumulato ritardi superiori ai 60 minuti.

Uomo investito sulla linea Bologna-Ancona: treni nel caos, ritardi e cancellazioni https://t.co/P5kGKGXJRL — Leggo (@leggoit) September 5, 2022

Ultimo aggiornamento: Lunedì 5 Settembre 2022, 18:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA