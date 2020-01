Due cadaveri di un uomo e una donna, non anziani, sono stati trovati in una abitazione di Ceglie Messapica, in provincia di Brindisi. Sono entrambi di nazionalità romena. Sul caso indagano i carabinieri della Compagnia di San Vito dei Normanni. Si ipotizza un omicidio-suicidio ma tutte le piste sono aperte.



Sabato 25 Gennaio 2020, 15:31

