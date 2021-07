Uomo di 37 anni trovato morto nella piscina di un ex hotel: «Forse si è suicidato»

Giallo nel padovano, dove un uomo di 37 anni è stato trovato morto all'interno della piscina di un hotel in disuso da anni, ad Abano Terme. Secondo i carabinieri di Abano, potrebbe trattarsi di un suicidio: l'ex albergo è ora all'asta, affidato a un curatore nominato dal giudice. A trovare il corpo riverso nell'acqua è stato il custode dello stabile.

A fare la denuncia della scomparsa del 37enne residente ad Abano sono stati i genitori, nella giornata di lunedì. La procura ha disposto l'autopsia. Al momento del ritrovamento non sono stati trovati segno di violenza sul corpo del giovane. Si propende per un suicidio, ma allo stato attuale non si esclude alcuna ipotesi.

Ultimo aggiornamento: Martedì 13 Luglio 2021, 19:51

