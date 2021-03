Uomo trovato morto su un treno, era incastrato nella motrice: scoperta choc

Il cadavere di un uomo intorno ai 30 anni è stato rinvenuto poco dopo mezzogiorno allo Scalo merci di Surbo, alle porte di Lecce. La tragica scoperta è stata fatta dal personale delle Ferrovie durante il lavaggio di un treno, l'Intercity Notte755 in arrivo da Milano. Il cadavere si trovava sul tetto del convoglio, incastrato in una motrice e non avrebbe ferite particolari.

Ancora ignota l'identità dell'uomo, di carnagione chiara e corporatura normale. Al momento del rinvenimento aveva addosso ancora la mascherina protettiva anti-covid e i vestiti erano in buon stato.

Sul posto, oltre al personale del 118, gli uomini della Polfer, con l'ispettore Paolo Panico insieme alla Polizia scientifica e la squadra mobile, insieme al medico legale e al pm di turno.

