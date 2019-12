Uomo accoltellato alle spalle dopo una lite: è grave

Repubblica Ceca, strage in ospedale a Ostrava. Killer uccide sei persone e si spara: «Pensava di essere malato»

Dopo una lite per futili motivi scoppiata davanti ad una sala giochi di Ceglie Messapica (Brindisi) un uomo è stato aggredito alle spalle con sette coltellate ed è gravemente ferito. Il presunto autore, Rocco Amico, 51enne, è stato arrestato dai carabinieri per tentativo di omicidio: in passato aveva accoltellato un avvocato.La vittima, 39 anni, è ricoverata all'ospedale Perrino di Brindisi, in prognosi riservata. Amico, a quanto ricostruito, sarebbe fuggito a piedi per i vicoli stretti del centro storico, sarebbe anche riuscito a cambiare la maglietta per sfuggire alle indagini. È stato comunque bloccato e condotto nel carcere di Taranto.