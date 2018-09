Non risponde ai familiari, uomo di 52 anni trovato senza vita dietro la porta d'ingresso

Giovedì 6 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:45 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

MERGO - Dramma in Vallesina questa mattina. E' stato trovato senza vita nella sua casa poco prima della 10,30 un uomo di 52 anni ad Angeli di Mergo. L'allarme è scattato quando i familiari avevanmo provato a contattarlo senza però ottenere alcuna risposta, la sorella allora ha provato ad aprire la porta senza però riuscirci. Cresceva la paura, sul posto anche un altro familiare che ha rotto il lucernario poco prima dell’arrivo dei vigili del fuoco che nel frattempo erano stati allertati dai familiari. Il corpo dell'uomo - senza vita - era a terra vicino alla porta di ingresso. Sul posto anche il medico legale per verificare le cause del decesso e le forze dell’ordine.