Uomo di 30 anni trovato senza vita nelle acque dell'Astico: era scomparso lunedì

AAlle 10.30 di oggi, giovedì 10 marzo, i sommozzatori dei vigili del fuoco, hanno rinvenuto nelle acque dell’Astico in Contrà Pria ad Arsiero, in provincia di Vicenza, il corpo privo di vita di un uomo. Le ricerche dei vigili del fuoco erano iniziate ieri sera dopo l’attivazione del piano provinciale di persone scomparse della prefettura. Il corpo dell’uomo è stato messo a disposizione dell’autorità giudiziaria per il riconoscimento. Sul posto i carabinieri. Il giovane uomo potrebbe essere scivolato sulle rocce e finito in acqua. Le ricerche dei vigili del fuoco erano iniziate ieri sera alle 19:45 dopo la segnalazione di un’auto ferma da tempo in uno spiazzo della zona. I vigili del fuoco durante la notte alla luce delle torce hanno scandagliato gran parte della zona. Attivati i nuclei cinofili e gli operatori di topografia applicata al soccorso. Questa mattina in ritrovamento.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 10 Marzo 2022, 13:31

