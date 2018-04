Uno Bianca, permesso premio a Savi per festeggiare la Pasqua. La madre di una delle vittime: "E' una vergogna, una indecenza"

Il nuovo permesso concesso per Pasqua a Alberto Savi, della banda della Uno Bianca, «è una vergogna, un'indecenza». È il commento alla notizia pubblicata ieri da Il Mattino di Padova di Anna Maria Stefanini, madre di Otello, carabiniere ucciso insieme ai colleghi Andrea Moneta e Mauro Mitilini dal gruppo criminale che tra il 1987 e il 1994 assassinò 24 persone e ne ferì oltre 100 tra Bologna, Romagna e Marche.



Savi, 53 anni, il più giovane dei tre fratelli - Roberto e Fabio erano i leader - è detenuto a Padova e ha avuto l'ok a un permesso di tre giorni e mezzo con la possibilità di uscire a Pasqua per pranzo. È stato visto insieme alla compagna. «Rischiamo di fare del male a tante persone...», ha risposto a chi l'ha avvicinato. «Non ho parole. Male alle persone lo hanno già fatto e nessuno ce lo leva per tutta la vita», replica la mamma di Stefanini, al telefono con l'ANSA. «Ci si è dimenticati di quello che hanno fatto. Ascoltano più loro che noi, le vittime non contano niente», aggiunge.



«Fatto salvo il rispetto per le autonome decisioni della autorità competenti, non si può ignorare come la comunità bolognese sia turbata dal riaprirsi di antiche ferite mai rimarginate: ai familiari delle vittime, alla presidente della loro Associazione Rosanna Zecchi, a quanti hanno sofferto e avuto paura per i crimini della banda della Uno Bianca vanno la nostra vicinanza e la nostra solidarietà». Così Simonetta Saliera, presidente dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, commenta le notizie su un nuovo permesso concesso per Pasqua ad Alberto Savi, ergastolano della banda della Uno Bianca.

