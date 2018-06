Torino, undicenne incinta dopo mesi di abusi: stupratore condannato a 7 anni

La pena - osserva l'avvocato difensore Manuel Perga - è più bassa di quella chiesta dal pubblico ministero. Quando saranno depositate studieremo le motivazioni e poi faremo ricorso in appello». L'uomo, di 36 anni, era stato arrestato nel novembre del 2017. Pochi giorni prima la ragazzina era andata in ospedale insieme alla mamma a farsi visitare perché, disse, aveva la «pancia gonfia». Il papà della ragazzina è un operaio, mentre la madre fa le pulizie nei supermercati. L'imputato era un amico di famiglia ed era considerato una specie di zio acquisito.

TORINO - Per mesi aveva avuto rapporti intimi con una bambina di 11 anni che in seguito era rimasta incinta. Oggi l'uomo, un nigeriano, è stato condannato in tribunale a Torino a 7 anni di reclusione. La procura ne aveva chiesti 10. L'imputato era stato incaricato dai genitori della piccola, suoi connazionali, di badare a lei e ai suoi fratelli quando loro erano fuori casa per lavoro. Lui ne avrebbe approfittato per abusare dell'undicenne.