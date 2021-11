Una coppia abbandona la figlia di un anno nata con maternità surrogata in Ucraina: ora è in Italia

Abbandonata dai genitori in Ucraina, una bambina di un anno, nata con maternità surrogata, ieri è stata portata in Italia dal Servizio per la cooperazione internazionale di Polizia (SCIP) della Direzione centrale della Polizia criminale, in collaborazione con la Croce Rossa Italiana.

Leggi anche - Drogate in discoteca, in 2 mesi 200 segnalazioni: 56 per «spiking». Il racconto di Sarah

Secondo quanto riporta La Repubblica, la coppia eterosessuale italiana era andata in Ucraina nell'agosto del 2020 per coronare il desiderio di avere un figlio attraverso una madre surrogata. Ma quando gli è stata affidata la piccola, la coppia è rientrata in Italia, lasciando la piccola ad una baby-sitter reperita sul posto per poi sparire. Grazie al lavoro della Procura della Repubblica dei minori sono stati rintracciati i genitori, a cui è stato chiesto quale fosse la reale intenzione nei confronti della figlia.

Alla missione per far rientrare la bambina in patria, ha preso parte anche il personale della Croce Rossa Italiana con un team operativo composto dalla pediatra Carolina Casini, che si è presa cura degli aspetti sanitari della piccola e da una Infermiera volontaria, Halina Landesberg, che si è occupata dell'accudimento della bambina.

Carolina Casini, medico pediatra volontaria della Croce Rossa Italiana: «Le condizioni della bambina sono buone. Per fortuna, la tata che l'ha accudita fino a ieri l'ha amata molto e se ne è presa cura egregiamente. Come sempre la Croce Rossa protegge l'umanità e opera attivamente per garantire il diritto di adulti e minori ad essere protetti».

«Una triste vicenda che riaccende i riflettori su quello che è un vero e proprio mercato che certo non va nella direzione del migliore interesse dei bambini» afferma Paola Crestani, presidente di CIAI, il primo ente in Italia ad essersi occupato di adozione internazionale.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 12 Novembre 2021, 20:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA