Un ragazzo risulta positivo al coronavirus, l'appello su Facebook : «Ha partecipato a questa cena nelle Marche»

Coronavirus in Italia, 320 casi e 4 decessi nelle ultime 24 ore. Tamponi in calo

Ultimo aggiornamento: Lunedì 17 Agosto 2020, 21:26

È allarme nelle, dopo che un ragazzo è risultatoIl giovane aveva partecipato a una cena in uno stabilimento balneare ae per questo le autorità sanitarie hanno lanciato un appello nella speranza di tracciarne i contatti. Laha pubblicato un avviso sucon le disposizioni dell'per chi ha partecipato alla cena e al dopo cena allo«Tutti coloro che hanno partecipato al dopocena nella serata del 14 agosto presso lo chalet Tucano's possono richiedere un tampone all'Area Vasta 4», sottolinea la Asur Fermo ricordando che è «obbligatorio porsi in isolamento domiciliare fino all'esito negativo del tampone'».«Tutti i partecipanti alla cena della stessa serata verranno rintracciati tramite gli elenchi forniti dal locale e contattati per un tampone», si legge ancora nell'avviso.0:00 / 0:00