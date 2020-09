Un ladro deruba il suo vicino di casa, Tatiana insegue il malvivente e lo fa arrestare

Caserta, maresciallo dei Carabinieri investito e ucciso da una macchina mentre fa jogging

Il coraggio di Tatiana Vacchi, di 22 anni di Limena, in provincia di Padova, ha permesso ai carabinieri di arrestare un ladro che aveva derubato del portafogli il suo vicino di casa.Dopo aver visto cosa era accaduto ha iniziato a inseguire il malvivente che è salito su un bus. Immediatamente Tatiana è salita con lui e ha allertato le autorità per poi farlo arrestare. La ragazza ha subito preso la sua auto, intenta ad aiutare il vicino a recuperare il portafogli almeno per i documenti. Sperava di trovarlo in terra, ma poi ha riconosciuto il ladro e lo ha inseguito, come riporta anche il Gazzettino.L'uomo, fermato dai militari, ha restituito il denaro al proprietario e ha indicato dove aveva nascosto il portafiglio con tutti i documenti.