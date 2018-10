Martedì 2 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:43 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

​Finalmente, la 19enne discomparsa quache giorno prima della maturità a causa di un tumore cerebrale, ha ricevuto un diploma vero. Questa mattina il Ministro all'istruzione Marco Bussetti è stato accolto alla scuola che frequentava la giovane, il liceo pedagogico Manzoni, ed ha consegnato il pezzo di carta alla famiglia e agli amici che hanno conseguito l'esame al posto di Martina.Il Ministro ha voluto onorare il gesto compiuto dalle compagne di classe che hanno portato davanti alla commisisone d'esame la tesi su cui la 19enne aveva lavorato per un anno intero e che parlava di Sartre, Beckett, Pirandello e il teatro. Un lieto fine che ha commosso l'Italia intera. “Oggi – ha detto con la voce rotta la mamma Edy - si chiude un cerchio dal punto di vista burocratico, l’altro non si chiuderà mai se non quando riprenderemo le sue mani anche noi”.