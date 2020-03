Coronavirus, le prime pagine dall'estero: «Un carcere enorme per tutto il Nord Italia»

Un carcere enorme nel Nord Italia per contenere il virus, questo il titolo con cui ieri il sito d'informazione spagnolo El Confidencial ha introdotto le nuove misure contro l'epidemia. Da tutto il mondo, i mezzi d'informazione si sono concentrati sul decreto del Governo italiano varato nella notte tra sabato e domenica. Sempre in Spagna, El Pais ha definito il provvedimento il più radicale al di fuori della Cina. Il Nord Italia in quarantena titola Le Figaro, uno dei principali quotidiani francesi, con all'interno dell'articolo, una cartina geografica delle regioni maggiormente colpite. In Germania invece, Die Spiegel pone l'accento sul numero di persone confinate: ben 16 milioni, quasi un quarto di tutta la popolazione italiana. Mentre il New York Times sottolinea come la mossa dell'esecutivo sia finalizzata a sacrificare l'economia del Paese nel breve periodo per evitare la propagazione del virus sul lungo periodo, il Washington Post ricostruisce la vicenda delle bozze non ufficiali del decreto, trapelate nel tardo pomeriggio di sabato e riporta il commento del Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, che ha definito il provvedimento un pasticcio. Ma a destare più impressione è forse la risonanza che le notizie dall'Italia hanno avuto persino nel People's Daily di Pechino, che nella sua versione inglese dedica grande attenzione alle nuove precauzioni messe in atto nel Belpaese. Ultimo aggiornamento: Lunedì 9 Marzo 2020, 08:16

