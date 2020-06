Umbria, malore per la governatrice Tesei: si accascia in diretta Facebook. Trasportata in ospedale

Ultimo aggiornamento: Domenica 7 Giugno 2020, 15:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La presidente si è sentita male in Valnerina nel corso di un evento presentato in diretta Facebook, accasciandosi a terra, forse per colpa di un calo di pressione.rispondendo alle domande che le sono state rivolte. Sul posto è arrivata un'ambulanza del 118 che ha prestato le prime cure alla governatrice, per poi trasferirla all'ospedale di Spoleto. Donatella Tesei è stata trasportata in barella ma era sorridente e salutava le persone presenti a Preci per la festa della Madonna della Pietà .