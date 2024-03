Ultraleggero precipita nel giardino di una casa: due morti. «Si è avvitato su se stesso e si è schiantato»

Un ultraleggero precipita nel giardino di una casa privata: morte sul colpo le due persone a bordo. La tragedia del volo è avvenuta stamattina, 23 marzo, verso le 11.15 in vicolo Alpini, a Trevignano, quasi al confine con Montebelluna. Alcuni testimoni hanno visto il velivolo avvitarsi su se stesso e poi schiantarsi al suolo con la parte anteriore.

Il numero dei morti poteva essere più alto se il velivolo avesse centrato l'abitazione. Per fortuna, così non è stato: la casa è stata sfiorata. Chi era nell'edificio ha assistito impotente e terrorizzato alla scena. La chiamata ai soccorsi è stata immediata, ma per le due persone a bordo non c'era ormai più nulla da fare.

Ultimo aggiornamento: Sabato 23 Marzo 2024, 12:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA