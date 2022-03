Vicenza, ultraleggero in atterraggio precipita nel vigneto: morto il passeggero, pilota gravissimo

di Redazione Web

Un uomo è morto ed uno è rimasto gravemente ferito nel fallito atterraggio di un aereo ultraleggero tra Villaga e Barbarano Mossano nel vicentino. Il velivolo con a bordo i due uomini è precipitato in fase di atterraggio poco prima di una avio-superfice. Secondo le prime ricostruzioni il piccolo aereo avrebbe toccato un albero per poi perdere quota schiantandosi in un vigneto.

Morto all'istante il passeggero, un 63enne le cui generalità non sono ancora state rese note, ferito in maniera grave il pilota 60enne residente a Longare ricoverato al San Bortolo. Sul posto i Vigili del fuoco, i carabinieri e i sanitari del Suem 118.

+++ IN AGGIORNAMENTO +++

Ultimo aggiornamento: Sabato 26 Marzo 2022, 23:06

