Perugia, muore noto ortopedico: investito mentre passeggiava. Grave la compagna

PERUGIA - Un medico di 75 anni, ortopedico molto conosciuto in città, è morto alle prime ore di mercoledì all'ospedale Santa Maria della Misericordia dove era ricoverato dal pomeriggio di martedì dopo essere stato vittima di un terribile incidente a poche centinaia di metri da casa. Assieme alla compagna, 45 anni, stava passeggiando tra Pianello e Ripa, in via delle Selvette, quando sono stati investiti da un'auto condotta da un uomo.

L'autista ha chiamato immediatamente i soccorsi ma le condizioni dei due sono sembrate subito molto gravi. La donna è ancora in gravi condizioni. La notizia dell'incidente è subito corsa per la frazione perugina in cui entrambi sono molto conosciuti anche perché l'ortopedico presta servizio in una conosciutissima clinica cittadina. Agli agenti della polizia locale il compito di ricostruire nel dettaglio tutte le fasi dell'incidente.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 2 Febbraio 2022, 09:37

