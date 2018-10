La pubblicità dell'acqua Uliveto che "copre" le atlete di colore

smorza le polemiche sul, sponsor dell'Italia del volley che ha pubblicatola foto per ringraziare le atlete "coprendo" le due atlete di colore. «Non sono il tipo che urla alper qualunque cosa succeda. Credo sia solo un errore in buona fede». Queste le parole della schiacciatrice della Nazionale femminile di pallavolo, atterrata a Malpensa con le Azzurre dopo l'argento mondiale. «Sono turbata? Mi hanno solo accennato qualcosa poco fa. Spero però - aggiunge Sylla - non sia stato per razzismo, spero sia stata solo la scelta di una».Polemiche social sulla pubblicità dell'acqua Uliveto, pubblicata su diversi quotidiani, che celebra le azzurre del volley vincitrici della medaglia d'argento ai mondiali di Giappone 2018 conclusi ieri a Yokohama. Nella foto della nazionale mancano le due atlete di colore, due tra le migliori nella rassegna iridata.In particolare la 19enne di Cittadella è coperta dalla bottiglia e sui social network in tanti accusano di razzismo l'azienda, che si difende su Instagram: «Uliveto ha seguito con entusiasmo l'avventura di tutte le nostre atlete pallavoliste, Tutte senza alcuna distinzione. Nessuna forma di discriminazione ci appartiene e la vicinanza alla squadra ed alle sue componenti è dimostrata dalle tante foto pubblicate sui social. Contrastiamo pertanto fermamente qualsiasi insinuazione circa un atteggiamento diverso nei confronti di giocatrici che per noi hanno tutte lo stesso grande merito: quello di aver composto una fantastica squadra!».