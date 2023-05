Ugo Russo, ucciso a 15 anni mentre cercava di rubare un orologio: carabiniere a processo per omicidio

di Redazione Web

Il gup di Napoli Tommaso Perrella ha rinviato a giudizio il carabiniere accusato dell'omicidio volontario aggravato del quindicenne Ugo Russo, ucciso colpito la notte del 29 febbraio del 2020, nei pressi del borgo di Santa Lucia, a Napoli, mentre cercava di rapinare l'orologio al militare in compagnia di un complice.

Ugo Russo, ucciso a 15 anni: funerali bloccati per il coronavirus, tensione tra parenti e polizia

Il carabiniere è indagato per omicidio volontario. E spunta la refurtiva di un altro “colpo”

La mamma si sente male in aula

È iniziata, nell'aula 419, del nuovo palazzo di Giustizia di Napoli l'udienza preliminare del processo che vede imputato il carabiniere accusato di omicidio volontario aggravato per quattordicenne Ugo Russo, ucciso dal militare con la pistola di ordinanza, la notte del 29 febbraio del 2020, nella zona di Santa Lucia, a Napoli, mentre Russo, con un complice, cercava di rapinargli l'orologio. L'imputato - difeso dall'avvocato Mattia Floccher - è presente in aula come anche i genitori della vittima. La madre di Ugo, ha accusato un malore ed è stata accompagnata all'esterno dal marito.

