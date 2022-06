Ufo, tre avvistamenti in Italia: da Nord a Sud spuntano i video di oggetti volanti non identificati

Siamo soli nell'Universo? La domanda, almeno una volta nella vita ce la siamo posta tutti. E in questo momento in Italia sono molti a chiedersela, ponendoci ancor più attenzione. «Colpa» dei tre avvistamenti ufo che hanno fatto esplodere il web. La notizia degli oggetti volanti non identificati, ripresi in video, è subito diventata virale e in molti si sono messi a caccia del video su YouTube che inchioda la comparsa degli ufo sul nostro stivale. La cosa curiosa e interessante è che gli avvistamenti hanno riguardato il nord Italia con Verona, il centro sud con Mondragone (Caserta) ed il sud con Aci Castello (Catania).

I tre casi sono stati analizzati a fondo, dal C.UFO.M., ovvero il Centro Ufologico Mediterraneo. Si tratta di tre oggetti volanti non identificati, ieri ufo, mentre oggi sono denominati uap o fenomeni aerei anomali. In merito agli avvistamenti ufo di Aci Castello in provincia di Catania, di Mondragone in provincia di Caserta e di Verona, il C.UFO.M., diretto dal Presidente Angelo Carannante, sono state svolte approfondite indagini anche con l'invio di investigatori sul luogo dei fatti, cosiddetti cacciatori di ufo o ufo hunter: tuttavia, nonostante l'impegno di esperti, tra l'altro, di mappe del cielo, di astrofili, in immagini, ufologi, psicologi, geologi, ingegneri, non si è venuti ancora a capo del mistero.

A Mondragone, ad esempio, secondo quanto ricostruito, un esperto in droni Antonio Sorrentino, in tarda serata stava guidando il suo drone munito di telecamera. L'uomo, mentre inquadrava le case e la strada illuminate dalla luce artificiale, all'improvviso ha avvistato un oggetto rossastro che si è spostato a una velocità impressionante, ad alcune decine di metri dal suolo. La scia luminosa di color rosso è schizzata dal fondo dell'inquadratura da Monte Petrino, per dirigersi verso il mare da cui il testimone, al momento della ripresa, distava circa 100 metri.

Secondo Antonio, l'oggetto doveva essere di almeno una decina di metri. Il caso, nonostante gli sforzi compiuti dal team di ufologi diretti dal Presidente Angelo Carannante, anche con sopralluoghi nei posti degli avvistamenti, è restato senza spiegazioni convenzionali, come anche gli altri due episodi della provincia di Catania e di Verona.

Ad Aci Castello, in provincia di Catania, padre e figlio, il 22 marzo 2022, intorno alle 18 e 25, quando c'era ancora con una discreta luce e tempo sereno, hanno avvistato, filmato e fotografato, due luci sospese sul mare, di fronte alla costa. Nelle immagini, le luci si vedono di colore bianco, mentre dal vivo apparivano gialle, hanno dichiarato i due. Hanno stazionato per alcuni minuti a poche decine di metri di quota rispetto alla superficie dell'acqua: alla fine, all'improvviso, sono sparite prima l'una e poi l'altra.

Infine, un ulteriore avvistamento è stato fatto a Verona, dove un uomo, all'uscita dal lavoro, proprio sopra la sua testa, ad alcune decine di metri d'altezza, ha avvistato una grande e misteriosa sfera volante. Lo strano oggetto aveva un colore azzurro e viaggiava, come dichiarato dal testimone, con un movimento irregolare, alternando stazionamenti e ripartenze. L'uomo, non si è perso d'animo: superate alcune decine di secondi di stupore, ha afferrato il suo cellulare filmando il misterioso oggetto volante che, effettivamente, dalle analisi, ha un aspetto molto insolito, pur tenendo conto degli effetti distorsivi, sulle immagini, derivanti dall'emozione, dal movimento del braccio del testimone.

Tre episodi davvero molto strani che insinuano un piccolo dubbio anche nei più scettici. E che ancora oggi non hanno trovato spiegazione. Il fatto che siano stati filmati e che la veridicità dei video sia stata confermata dagli esperti non significa che questi tre episodi non possano avere una spiegazione scientifica. Ma per i più romantici e gli amanti del genere la domanda si propone con ancor più convinzione: come è possibile che siamo soli nell'Universo?

Ultimo aggiornamento: Lunedì 20 Giugno 2022, 17:56

