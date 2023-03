Gli Uffizi eletti il miglior museo d’Italia. E tra i primi 20 al Mondo

di Valeria Arnaldi

Il “miglior museo italiano al mondo”. È un titolo – e un primato – d’eccellenza quello con cui il sito internazionale American Art Awards ha consacrato la Galleria degli Uffizi, inserendola anche tra i venti musei top del pianeta. Il sito «ogni anno stila la classifica World art awards, selezionando venti tra i più affascinanti spazi tra gallerie e musei di tutto il globo».

La scelta è basata su reputazione nel settore, rilievo delle mostre organizzate, programmi socio-educativi, artisti rappresentati e, ovviamente, numero dei visitatori. E così la Galleria si è aggiudicata il doppio riconoscimento. «Il nostro “Best in Italy” è la Galleria degli Uffizi, il venerato museo d’arte situato adiacente a Piazza della Signoria nel centro storico di Firenze, nella regione Toscana – recitano le motivazioni di World Art Awards - per noi è il più importante museo italiano, il più visitato, il più grande e il più conosciuto al mondo». Molti i grandi artisti nella collezione museale citati dal sito, da Giotto, Piero della Francesca, Botticelli a Leonardo, Raffaello, Michelangelo, Caravaggio. E ancora, «capolavori della pittura europea, soprattutto tedesca, olandese e fiamminga».

In classifica anche Vancouver Art Gallery in Canada, Savannah Center for Contemporary Art in Ghana, Balcony Contemporary Art Gallery in Portogallo. In Francia il primato è del museo delle Belle Arti di Lione, in Inghilterra della Wolverhampton Art Gallery, in Spagna della Galeria Azur. E, in Belgio, di Shoobil.

Un giudizio che, di fatto, si fa espressione di un apprezzamento e di una crescita di consenso testimoniati anche dai numeri. Nel 2021 il sistema delle Gallerie, che include Boboli e Palazzo Pitti, ha fatto registrare oltre 1,7 milioni di visitatori, quasi centomila in più di quelli del Colosseo, cui così ha strappato il primo posto per accessi in Italia nella classifica dei quaranta musei autonomi. E l’anno scorso, i visitatori sono stati più del doppio – più di quattro milioni – segnando il record di incassi, oltre 35 milioni di euro.

Martedì 21 Marzo 2023

