Un uomo è morto e una donna è in condizioni gravissime all'ospedale di Udine per ferite da arma da fuoco. I due sono stati ritrovati questa mattina in una zona periferica di Caporiacco di Colloredo di Monte Albano. Sul posto stanno operando i carabinieri per chiarire la dinamica dell'accaduto. Ultimo aggiornamento: Mercoledì 16 Marzo 2022, 13:01

