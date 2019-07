Maria, 51 anni, si licenza e torna a scuola per aiutare il figlio autistico: i due si diplomano insieme

Bimba in coma a 5 anni, medici vogliono staccare la spina. I genitori: «Portatela in Italia», sì del Gaslini

Giovedì 18 Luglio 2019, 13:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si è licenziata a 51 anni per tornare a scuola e diplomarsi come tecnico agrario all', permettendo così ad, suo figlio, di poter fare lo stesso.È la storia commovente della ragioniera, che per amore di Alessio ha deciso di conseguire un secondo diploma, mettendosi nuovamenet in gioco e decidendo di combattere contro le ingiustizie della vita.«Già finire le scuole medie è stato molto difficile per mio figlio, a causa dei continui cambi di educatori non qualificati e dell’inadeguatezza del sostegno che lo aveva seguito per tre anni e che lo aveva fatto regredire rispetto alle primarie. I servizi non hanno curato l’inserimento scolastico e il passaggio dalle medie alle superiori. Ci è stato detto che la scuola non era per lui, ma più mi dicevano così più io mi incaponivo. Continuavo a pensare che se lo avessi lasciato a casa, se avessi tolto a un ragazzo di 14 anni il diritto di frequentare la scuola, gli avrei tolto tutto. Dopo un po’ di fatica e molti incontri, il preside ha accettato di riprendere Alessio a patto che a seguirlo ci fossi anche io»", le parole della donna a Udine Today.