Urla dall'ex caserma: 20enne tentava di violentare una 40enne

UDINE - Tenta di violentare una donna in una caserma dismessa a Udine ma la polizia sente le urla della vittima e la salva. Per questo motivo un giovane, cittadino afghano, di 20 anni, è stato arrestato dalla Polizia per violenza sessuale. L'episodio è accaduto ieri pomeriggio all'interno dei locali dismessi dell'ex caserma Piave.







Il personale del Reparto prevenzione crimine di Padova era entrato nella struttura per eseguire un controllo su un altro giovane afghano, 23 anni, inosservante del divieto di ritorno in città che tentava di dileguarsi. Una volta all'interno, gli agenti hanno sentito le forti richieste di aiuto della vittima, una cittadina italiana di circa 40 anni, e l'hanno raggiunta per soccorrerla. La vittima era stesa a terra e lo straniero stava già tentando di abusare di lei. I poliziotti hanno bloccato il giovane afghano e, raccolta la denuncia della vittima che era stata attirata nella struttura con un inganno, lo hanno arrestato e condotto in carcere. Ultimo aggiornamento: 17:26 © RIPRODUZIONE RISERVATA