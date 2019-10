Una rosa e una lettera per dichiararsi all'amata, ma sbaglia auto: ora è caccia a "Stefania"

Sabato 5 Ottobre 2019, 13:03

Al tempo dei social, il modo di dichiararsi alla donna amata è cambiato e le romantiche lettere d'amore e i profumati mazzi di fiori sono sempre più rari. A Cividale, in provincia di Udine, qualcuno ha però deciso di sfatare questo mito per dimostrare che i ragazzi romantici esistono ancora. Ecco quindi che il modo per palesare l'amore a “Stefania” diventa unalasciata sul parabrezza dell'insieme a una, da sempre simbolo della passione. Un gesto d'altri tempi. Peccato però che questo latin lover - forse preso dalla troppa ansia - abbiae di conseguenza ragazza.Una storia quasi da ridere: una rosa rossa e un biglietto dello stesso colore, lasciati sul parabrezza di un'auto parcheggiata a Cividale, una Citroen Ds3 bianca. Sulla busta, la scritta, evidentemente destinataria del bel pensiero. Peccato che l'auto non sia quella di Stefania ma di Cristina, ragazza che ha poi raccontato la storia su Facebook per far sì che Stefania potesse ricevere il pensiero del suo ammiratore. E sui social è partita, in attesa del giusto lieto fine, una vera e propria caccia a Stefania.