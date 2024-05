Bambino gioca in auto e accende il motore: la macchina parte. La mamma lo salva per miracolo prima dello schianto

di Cecilia Legardi

A Tarcento (provincia di Udine) un bambino di 10 anni ha messo in moto l'auto dei genitori provocando un incidente. L'episodio poteva avere gravi conseguenze se non fosse stato per l'intervento della madre che lo ha salvato dall'impatto, ma che potrebbe comunque essere denunciata.

Il piccolo mette in moto l'auto e si schianta

Ieri, sabato 4 maggio, una mamma ha salvato il figlio correndo verso l'auto, parcheggiata nel cortile di casa, che stava per schiantarsi. Il bambino stava giocando all'aperto nel primo pomeriggio, sotto gli occhi dei genitori. Ad un certo punto si è introdotto all'interno dell'abitacolo e per errore è riuscito ad accendere il veicolo, che ha preso velocità e si è schiantato in poco tempo. La madre, comprendendo subito il pericolo, è corsa verso la macchina e ha aperto la portiera, tirando fuori il piccolo un attimo prima dell'urto. Non è chiaro se il motore sia stato acceso girando la chiave o se il bambino abbia tolto il freno a mano, ma le notizie confermano che il piccolo sta bene ed è stato ricoverato all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine soltanto per controllare qualche ferita al braccio provocata dalla veloce discesa dalla vettura. Secondo i giornali locali, pare che abbia una gamba lussata, fortunatamente nulla di grave. I genitori, però, potrebbero andare incontro a una denuncia per omessa sorveglianza di minore. Le forze dell'ordine sono state informate e hanno avviato ulteriori indagini per chiarire se debbano essere ritenuti responsabili dello spiacevole incidente.

Ultimo aggiornamento: Domenica 5 Maggio 2024, 20:12

