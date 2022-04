Ucraina, Zelensky all'Onu mostra un video choc: «Un tribunale giudichi i crimini della Russia»

«La Russia sta cercando di coprire i crimini di guerra dei suoi soldati, la Russia vuole uccidere più civili possibile, vuole ridurci in schiavitù» . È durissimo l'atto di accusa del presidente ucraino Zelensky intervenuto al Consiglio di sicurezza dell'ONU. «Dove sono le garanzie che deve dare l'ONU? Dov'è la pace che il Consiglio di sicurezza deve costruire?» ha chiesto il leader ucraino bacchettando l'organizzazione internazionale per un'azione considerata poco incisiva. Per dare più forza alle sue parole Zelensky ha mostrato un video shock con le immagini agghiaccianti «di tante Bucha».

Per questi orrori il presidente ucraino chiede contro Putin un processo per crimini di guerra, sul modello di quello che a Norimberga mise alla sbarra i criminali nazisti dopo la Seconda guerra mondiale. La Russia continua a respingere le accuse ma secondo gli ambasciatori americani vi sarebbero moltissime prove che dimostrano le atrocità commesse dai soldati russi in territorio ucraino. Gli orrori scoperti a Bucha, con decine di vittime civili, compresi bambini, rendono più difficile la trattative per la pace e allontanano la speranza di una tregua.

L'Europa tenta di arrivarci seguendo la strada delle sanzioni per isolare economicamente la Russia. Il quinto pacchetto di misure sarà approvato nelle prossime ore e comprende per la prima volta anche una stretta sull'energia con un graduale stop all'importo di carbone che vale 4 miliardi l'anno. Bruxelles vieterà alle navi russe l'accesso ai porti europei e fermerà l'import di legno, cemento, liquori e prodotti ittici. Sull'export la proposta prevede lo stop alle vendite verso la Russia di semiconduttori, computer, apparecchiature elettriche per un valore di 10 miliardi l'anno. In più ci sarà uno stop totale alle transazioni riguardanti quattro banche russe. Niente di fatto invece, almeno per ora, per il blocco delle importazioni di petrolio e gas. La Russia ha già pronta la controffensiva e minaccia di fermare le esportazioni di prodotti alimentari (soprattutto grano e cereali) verso i paesi considerati ostili.

