Ucraina, Vladimir Putin stila l'elenco dei Paesi "ostili" alla Russia: c'è anche l'Italia

Vladimir Putin aveva chiesto e ovviamente ha ottenuto un elenco di Paesi che hanno preso una posizione contro la Russia nella guerra con l'Ucraina. Il governo di Mosca ha così approvato la black list degli Stati "ostili" e figura anche l'Italia. La lista comprende i territori stranieri responsabili di "azioni ostili contro la Russia", ed è in un decreto del Consiglio dei ministri.

La blacklist include tutti i Paesi membri dell'Ue, l'Australia, la Gran Bretagna, l'Islanda, il Canada, il Liechtenstein, Monaco, la Nuova Zelanda, la Norvegia, la Corea del Sud, San Marino, Singapore, gli Usa, Taiwan, l'Ucraina, il Montenegro, la Svizzera e il Giappone.

Il decreto rientra nella cosiddetta «procedura provvisoria per l'adempimento di obblighi verso creditori esteri». Secondo il documento, «lo Stato, i cittadini e le società russi, che hanno obbligazioni in valuta estera nei confronti di creditori stranieri che rientrano nell'elenco dei Paesi ostili potranno pagarli in rubli».

