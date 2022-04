Ucraina, a Venezia la gigantografia della piccola profuga Valeriia

Nel sorriso di una bimba la resistenza di un intero popolo. Dopo essere finito sulla copertina del Time, il volto della piccola profuga ucraina di 5 anni, in fuga dalla guerra, illumina anche la Laguna.

Leggi anche > Napoli, Putin elogia il murale di Jorit con il volto di Dostoevskij: «La verità sicuramente si farà strada»

Si tratta di una gigantografia dell'artista francese Jr che ieri mattina, 13 aprile, è stata stesa lungo riva degli Schiavoni a Venezia grazie all’aiuto di decine di volontari. Come riporta La Nuova Venezia, si tratta di una fotografia lunga 40 metri e ben visibile anche dal cielo, che ritrae l’immagine di Valeriia, bambina di 5 anni, nata a Kryvyi Rih, la città natale del presidente Zelensky, fotografata il mese scorso da Artem Iurchenko mentre veniva accolta in Polonia. In fuga dalla guerra insieme alla madre, la piccola ha lasciato nella città natale il fratello e il padre, rimasti a combattere per difendere il Paese sotto attacco russo.

La performance è stata realizzata per la prima volta a Leopoli e ora, in collaborazione con la Biennale, è stata riproposta a Venezia, dove sarà conservata per l'esposizione.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 14 Aprile 2022, 20:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA