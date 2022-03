Ucraina, Stoltenberg: «La Nato si assicurerà che non ci siano attacchi ad altri Paesi». L'intervista al Tg2

«La responsabilita' principale della Nato e' quella di assicurarsi che non ci sia alcun attacco contro qualsiasi Paese dell'alleanza. E lo facciamo rimanendo uniti. Stando insieme, non provochiamo un attacco ma lo preveniamo». Queste, le parole del segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, in un'intervista al Tg2, in merito alla guerra in corso tra Russia e Ucraina.

Leggi anche > Ucraina, la diretta. Nato: a Kiev anche droni e anti-carro. Biden: risponderemo all'uso di armi chimiche

«Il messaggio al vertice di oggi è stato uno per tutti, tutti per uno - continua Stoltenberg -. Dimostriamo questo impegno anche aumentando la presenza delle truppe Nato sul fronte orientale».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 24 Marzo 2022, 22:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA