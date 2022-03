Ucraina, Salvini pronto a ripartire: «Ho visto le lacrime dei bambini, voglio portarli in Italia»

Torna a parlare Matteo Salvini, dopo la contestazione di ieri da parte di Wojciech Bakun, il sindaco di Przemyl che al suo arrivo nella cittadina polacca ha tirato fuori una maglietta con Putin, la stessa che il leader della Lega aveva indossato qualche anno fa in occasione di una visita al Cremlino. «Sono pronto a ripartire, a tornare lì nei prossimi giorni, spero in buona compagnia», ha detto Salvini, riferendosi a altri politici, a margine della lectio magistralis tenuta dal segretario di stato vaticano Pietro Parolin. «Lo farò senza telecamere, come è stato questa volta», ha aggiunto.

Matteo Salvini in Ucraina, contestato a Przemysl. Il sindaco: «Non la ricevo»

«Ho visto le lacrime dei bambini, farò di tutto per portarli in Italia», ha aggiunto Salvini, che sulla contestazione del sindaco Bakun e sulle polemiche che ne sono scaturite, taglia corto: «Sono sconcertato».

Il fotografo: «Sono sbottato! Non sopporto sciacallaggio e ipocrisia»

Il sindaco: «Gli ho ricordato chi sono i suoi amici»

«A Matteo Salvini ho portato la t-shirt che aveva indossato cinque anni fa a Mosca e gli ho ricordato chi sono i suoi amici. E poi volevo mostrargli quello che il suo amico Putin sta facendo per il popolo ucraino», le parole di Bakun, il sindaco di Przemyl, la città polacca al confine con l'Ucraina, in un'intervista a 'La Stampa'. «Era la prima volta che vedevo» Salvini. «Lunedì mi hanno detto che sarebbe venuto qui e così gli ho fatto stampare apposta la maglietta come regalo». In merito a quello che stanno facendo in Polonia per aiutare gli ucraini, Bakun ha poi spiegato: «Recuperiamo tutte le persone che scappano dalla guerra, le portiamo ai punti dove vengono registrate, diamo loro da mangiare e organizziamo i trasferimenti».

Cosa chiedete ai governi dell'Unione europea? «Tutti i Paesi della Ue si devono preparare ad accogliere un numero gigantesco di rifugiati. Finora ne abbiamo ricevuti circa un milione ma siamo solo all'inizio». «Se dovessi riparlare con Salvini cosa gli direi?» Che «deve vergognarsi, non lo voglio incontrare mai più. Ero sorpreso che volesse visitare Przemyl: siamo in prima linea nell'affrontare gli effetti di quanto Putin sta facendo». «Ho un grande rispetto per il popolo italiano. Stiamo lavorando con tante ong italiane e voglio ringraziare l'Italia per quello che sta facendo», ha concluso il sindaco.

