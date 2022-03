Ucraina, raid russo distrugge l'ospedale pediatrico di Mariupol. Mamma e figli sotto le macerie

Un bombardamento senza pietà su un'ospedale pediatrico completamente sventrato, con donne incinte e bambini sotto le macerie, morti e feriti. Così i russi hanno distrutto in una manciata di minuti le speranze di una giornata di tregua, che doveva essere riservata all'esodo.

Un «atroce attacco delle truppe russe», ha subito denunciato il presidente Volodymyr Zelensky postando il video del disastro. Le immagini hanno fatto subito il giro del mondo provocando sconcerto e indignazione: donne incinte in stato di choc portate via in barella, altre con il volto coperto di sangue aiutate ad uscire dallo scheletro dell'edificio da familiari e soccorritori.



«Un ospedale per la maternità nel centro della città, un reparto pediatrico e un dipartimento di medicina interna sono stati distrutti durante l'attacco aereo russo su Mariupol», ha annunciato il capo dell'amministrazione militare regionale di Donetsk, Pavlo Kyrylenko. «Il reparto maternità non esiste più, molte donne sono rimaste ferite e uccise», ha aggiunto il numero due della polizia nazionale Vyacheslav Abroskin, citando testimoni oculari.



In seguito sono stati accertati diversi feriti, almeno 17, incluse donne partorienti, ma il bilancio rischia di aumentare. «Un'atrocità», ha detto Zelensky, che ha rinnovato l'appello agli occidentali a «chiudere i cieli» per non rendersi «complici». «Avete il potere di farlo, ma sembra che stiate perdendo l'umanità», ha commentato sconsolato.



L'attacco all'ospedale è un altro colpo terribile ad una città in ginocchio. Per il quinto giorno consecutivo è fallito il tentativo di un'evacuazione di massa, perché «siamo sotto continuo attacco», ha affermato il vicesindaco di Sergiy Orlov, che ha parlato di «1.170 morti» dall'inizio del conflitto. Decine seppelliti in fosse comuni. Con i residenti senza acqua, riscaldamento ed elettricità. «Oltre 400.000 persone in ostaggio», ha denunciato Kiev. Per i russi, invece, la narrativa sul disastro umanitario continua ad essere opposta: è tutta colpa delle «orribili azioni dei nazionalisti» ucraini, che costringono i civili a restare per costruire barricate, ha sostenuto il ministero della Difesa di Mosca.



L'invasione è andata avanti anche sugli altri fronti e, secondo Londra, i russi sarebbero pronti a usare qualsiasi mezzo per vincere.

Il ministro della Difesa britannico ha reso noto che Mosca ha confermato l'uso di razzi «termobarici» allegando un video che spiega il funzionamento dei missili, «già utilizzati dai russi in Afghanistan e in Cecenia», e ne descrive «l'impatto devastante». E il ministro degli Esteri britannico Liz Truss ha annunciato il Regno Unito fornirà sistemi di difesa aerea all'Ucraina. «Il modo migliore per aiutare a proteggere i cieli è attraverso le armi antiaeree, che ora il Regno Unito fornirà all'Ucraina», ha detto Truss, che ha incontrato il segretario di Stato americano Antony Blinken a Washington.

Londra è contraria ad una no fly zone ma vorrebbe «raddoppiare le sanzioni» occidentali e che tutti i Paesi del G7 bloccassero l'import di gas e petrolio russi.

In serata il portavoce della Difesa russa, Igor Konashenkov, si è trovato costretto ad ammettere per la prima volta la presenza di militari di leva tra i combattenti impegnati nell'offensiva in Ucraina dopo che Putin solo ieri aveva assicurato il contrario.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 10 Marzo 2022, 07:12

