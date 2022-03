Ucraina, ​perdita di ammoniaca da impianto chimico di Sumy dopo un attacco aereo russo Cosa può succedere

Il governatore dell'oblast di Sumy, Dmytro Zhyvytsky, ha dichiarato che ammoniaca è fuoriuscita dall'impianto chimico Sumykhimprom a causa di un attacco aereo russo. Attacchi che nella notte, purtroppo, si sono susseguiti senza sosta. La città di Sumy è assediata dall'esercito di Mosca.



Si stima che l'area colpita sia entro i 2,5 km dal sito, compresi i villaggi di Novoselytsya e Verkhnya Syrovatka.

Non ci sarebbe alcuna minaccia invece per i residenti della città di Sumy. Le autorità consigliano alle persone all'interno dell'area interessata di rifugiarsi immediatamente sottoterra, andare nei loro bagni, aprire le docce e respirare attraverso una benda umida se viene rilevata ammoniaca.

Lo stabilimento di Sumykhimprom si trova alla periferia orientale della città, che ha una popolazione di circa 263.000 abitanti ed è stata regolarmente bombardata dalle truppe russe nelle ultime settimane. «Per il centro di Sumy, non c’è nessuna minaccia ora, dal momento che il vento non soffia sulla città», ha detto Zhyvytskyy. Il vicino villaggio di Novoselytsya, a circa 1,5 chilometri a sud-est di Sumy, è invece minacciato. Le squadre di emergenza stavano lavorando per contenere la perdita.

