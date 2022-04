Ucraina, Mosca: «Rischio guerra Usa-Russia per le armi agli ucraini dall’Occidente»

Le forniture di armi e munizioni all'Ucraina da parte dell'Occidente causano «ulteriore spargimento di sangue», sono «pericolose e provocatorie» e possono portare «gli Stati Uniti e la Federazione Russa sulla via del confronto militare diretto»: lo ha detto in un'intervista a Newsweek l'ambasciatore russo negli Stati Uniti, Anatoly Antonov, sottolineando che Mosca fa tutto il possibile per evitare vittime civili e danni all'infrastruttura dell'Ucraina.

Bucha, due fratellini sulla tomba della mamma: non portano fiori ma cibo. La foto straziante

«La mancanza di volontà del regime di Kiev di fermare il genocidio dei russi» e attuare i suoi obblighi ai sensi dei trattati internazionali hanno portato «all'operazione militare speciale» in corso in Ucraina: lo ha detto sempre l'ambasciatore russo negli Stati Uniti, Anatoly Antonov. La guerra affonda le proprie radici negli eventi del 2014, quando la rivoluzione di Euromaidan spodestò le forze governative filorusse e portò al potere un'amministrazione filoccidentale che cercava legami più stretti con la Nato e l'Unione europea, ha commentato l'ambasciatore. «Il desiderio degli Stati membri della Nato di utilizzare il territorio di uno Stato vicino per stabilire un punto d'appoggio nella lotta contro la Russia è inoltre ovvio», ha aggiunto Antonov.

Ultimo aggiornamento: Sabato 9 Aprile 2022, 09:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA