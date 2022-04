Ucraina, i rifugiati di Mariupol: «I bimbi muoiono per la fame, si beve la neve»

«A Mariupol i corridoi umanitari sono quasi inesistenti, perché i militari russi non informano le persone chiuse nei rifugi. L'unico modo per uscire e andare in Crimea o Russia, dove alla frontiere alcuni ci dicono di essere stati umiliati e costretti a stare nudi di fronte ai soldati. Nella città manca cibo e continuano il saccheggio dei negozi mentre molti sono stati costretti a bere acqua di neve. I primi a morire sono i bimbi più piccoli, per la fame».

È quanto riferiscono alcuni rifugiati di Mariupol - giunti a Dnipro da una settimana - all'inviato dell'ANSA in un centro di accoglienza a Dnipro, città dell'Ucraina orientale.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 14 Aprile 2022, 17:34

