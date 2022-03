Ucraina, colpite due scuole a Chernihiv: almeno 9 morti e diversi feriti

Il governatore della regione ucraina di Chernihiv, a nord di Kiev, ha denunciato che un attacco aereo russo oggi ha colpito due scuole ed edifici privati. E almeno nove persone sono rimaste uccise, con 4 feriti. Il Kyiv Independent riferisce che c'erano solo scuole, asili nido e un ospedale nella zona.

In un post on-line il governatore di Chernihiv, Viacheslav Chaus, ha riferito che «i soccorsi sono sul posto e, secondo i servizi di emergenza, per ora si registrano 9 morti e 4 feriti». Il Kyiv Independent afferma che i raid russi colpiscono edifici residenziali nel centro del capoluogo della regione. E secondo le forze di difesa territoriali del nord, intorno non ci sono infrastrutture militari, ma soltanto alcune scuole, asili nido ed un ospedale.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 3 Marzo 2022, 15:33

