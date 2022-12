Ucciso con un colpo di fucile nel petto, 18enne trovato morto dai famigliari vicino casa: ipotesi suicidio

Senza vita e con un colpo di fucile nel petto. È stato trovato così il corpo di un 18enne, morto nella notte tra venerdì e sabato a Saturnia, in provincia di Grosseto. A scoprire il cadavere, a pochi metri da casa, sono stati i famigliari del giovane, che hanno udito lo sparo nella notte e che ora stanno collaborando alle indagini che cercano di far luce su quello che è accaduto.

Cosa è successo

La morte del 18enne sarebbe stata causata dal colpo di fucile. Il corpo si trovava a pochi metri da casa, nei pressi di un magazzino. Al momento non è ancora chiara la dinamica: sono in corso le indagini da parte dei carabinieri per capire se si sia trattato di un incidente o di un suicidio, anche se al momento non risulterebbero lettere o bigliettini da parte della vittima.

Ipotesi suicidio

Tuttavia, secondo i primi accertamenti, i militari dell'Arma sembrerebbero propendere per un verosimile gesto volontario. A dare l'allarme sono stati familiari che hanno sentito lo sparo. Oltre ai carabinieri, sono intervenuti i mezzi del servizio emergenza sanitaria del 112. Purtroppo i soccorsi si sono rivelati inutili, perchè il ragazzo era ormai senza vita a causa della ferita dell'arma da fuoco.

Ultimo aggiornamento: Sabato 17 Dicembre 2022, 18:16

