José Martin Barrionuevo Diaz

Un, peruviano di 43 anni, è statonel pomeriggio in strada in via Fontana a, nel. Secondo le prime informazioni è stato raggiunto da alcuni. Sul posto sono arrivati carabinieri e il personale del 118 che non ha potuto che constatare il decesso.Un uomo è stato fermato. Si tratta di un italiano di 48 anni, ex compagno della fidanzata della vittima, che è stato bloccato dai Carabinieri a Settala, nel Milanese, vicino a un distributore di benzina.Si ipotizza lacome movente dell'omicidio. «Eravamo felici insieme. Lo amavo. Adesso chi me lo ridà? Ucciderà anche mia figlia»: ha detto disperata la compagna della vittima, che ha assistito all'assassinio. Si tratterebbe quindi di un delitto passionale, compiuto dall'ex compagno della donna. La figlia si troverebbe al sicuro, in una caserma dei carabinieri.