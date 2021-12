Commerciante ucciso durante una rapina, veglia di preghiera davanti alla pescheria. La mamma: «Abbandonato dalla legge»

Si indaga sull'omicidio di Antonio Morione, il pescivendolo di 41 anni ucciso dai rapinatori cui si era opposto la notte del 23 dicembre a Boscoreale (Napoli). Nella notte di Natale i cittadini hanno organizzato una veglia di preghiera all'esterno della pescheria. Immagini che stanno commuovendo tutta Italia.

Leggi anche > Uccide la moglie, getta il corpo nel fiume e si costituisce dai carabinieri. La donna era malata

In tanti hanno deposto fiori e lumini e hanno recitato le preghiere. Per qualche ora alcune decine di persone hanno sostato davanti all'esercizio commerciale; tra loro studenti, ma anche anziani, che hanno ricordato il pescivendolo ammazzato. Il commerciante è rimasto ucciso nella serata di giovedì scorso per aver reagito ad una rapina.

«Mio figlio era un commerciante onesto che la legge ha abbandonato a se stesso. Mezz'ora prima del fatto l'altro mio figlio, Giovanni, aveva subìto una rapina lo stesso era stato rapinato anche l'anno scorso, sempre nel mese di dicembre»: ha dichiarato ai microfoni del giornale Radio Rai Ernesta, la mamma di Antonio.

Ultimo aggiornamento: Domenica 26 Dicembre 2021, 19:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA