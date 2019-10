Ucciso a coltellate a 33 anni dopo una lite al bar: l'assassino si costituisce poco dopo

in località Torre di Mare. La vittima si chiamava Francesco De Santi ed è figlio di un noto imprenditore della zona. L'omicida si trova in caserma insieme al suo avvocato. I militari stanno ricostruendo nel dettaglio la dinamica dell'omicidio. L'aggressore, un 25enne del luogo, Vincenzo Galdoporpora, è noto per precedenti per droga e rissa.



Il 25enne è stato rinchiuso nelle camere di sicurezza della caserma dei carabinieri di Capaccio Scalo (Salerno) in attesa di essere trasferito in carcere. L'arma del delitto, un coltello a serramanico, è stata sequestrata.

Domenica 27 Ottobre 2019, 09:36

Prima la lite in un bar, per motivi legati a vecchi dissidi personali, poi lafatale. Così è, la scorsa notte, un 33enne a. L'assassino, un giovane conoscente della vittima, si è costituito poco dopo.L'episodio è avvenuto intorno alle 4, davanti a un bar