Ucciso con una coltellata al costato un tunisino di 35 anni trovato morto nella notte in un parcheggio a ridosso del centro di Perugia. Sono in corso indagini da parte della polizia che sta cercando di risalire a chi lo abbia ucciso. Al momento non è stata individuata l'arma del delitto. La prima ipotesi è che la vittima sia stata uccisa nel corso di una lite.

Domenica 23 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:18