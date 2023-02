Cadavere ritrovato in un canalone, indagato un carabiniere: «I colpi esplosi dalla sua pistola»

di Redazione web

Una telefonata anonima, la corsa nei boschi di Castelveccana (Varese) e la scoperta del corpo di un uomo. Il cadavere, al momento non ancora indentificato, appartiene apparentemente a un giovane nordafricano. Per l'omicidio è attualmente indagato un carabiniere.

Cosa è successo

Nella tarda serata di ieri, nella località boschiva di Castelveccana, è stato trovato, grazie a una telefonata anonima, il cadavere di un uomo con una ferita d'arma da fuoco nella zona lombare destra. Dopo l'intervento sul posto dei Vigili del fuoco, del 118 e dei Carabinieri, estratto il corpo da un dirupo, è emerso che proprio in zona, nel pomeriggio della stessa giornata, era stato svolto un servizio da parte dei Carabinieri per il contrasto allo spaccio e che, in quell'occasione, un sottufficiale dell'Arma aveva esploso alcuni colpi di arma da fuoco, ritenendo di trovarsi al cospetto di persone armate. «Tale dato, come detto emerso successivamente, a prescindere dall'effettiva addebitabilità della ferita riscontrata sul corpo dello sconosciuto al colpo esploso dal militare - fa sapere la Procura della Repubblica di Varese in una nota - fa sì che quest'ultimo debba considerarsi indagato del delitto di omicidio, ad ogni fine procedimentale ed allo stato. Saranno svolte tutte le attività di indagine utili a chiarire la dinamica dei fatti, inclusi accertamenti tecnici per la verifica della traiettoria e della tipologia del proiettile che ha attinto il corpo, non potendosi allo stato escludere qualsiasi ricostruzione alternativa rispetto alla responsabilità del militare».

