Giuseppe Uva, il pg: «Riascoltare 4 testimoni». Tra loro anche la "star del web" Biggiogero

Mercoledì 16 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:31 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

, l'uomo noto per essere uno dei testimoni-chiave del processo sulla morte die diventato una star del web per le risposte un po' sconclusionate di fronte agli inquirenti,di carcere per l', Ferruccio, avvenuto nel febbraio 2017. Questa, infatti, è stata la richiesta formulata ieri dal pubblico ministeroA Biggiogero era stata riconosciuta, tramite una perizia, la, ma il pm ha considerato trenella sua tesi accusatoria: i futili motivi, la minorata difesa della vittima e lo stretto grado di parentela. L'udienza, a cui ha assistito anche il fratello di Biggiogero, è avvenuta ieri in camera di consiglio davanti al giudice Come riporta VareseNews , il legale di Biggiogero,, ha chiesto che vengano considerate lei generiche, come la già citata (e certificata) seminfermità mentale, ma anche la cosiddetta "provocazione per accumulo" (l'omicidio è avvenuto in un quadro familiare molto teso e in un periodo in cui l'accusato stava seguendo un percorso di disintossicazione per le dipendenze da alcol e droga). La sentenza è attesa per il prossimo 29 maggio.Biggiogero, amico di, era stato arrestato insieme a lui la notte del 14 giugno 2008 per schiamazzi. I due erano stati portati dai carabinieri in caserma a Varese e fu proprio Biggiogero a chiamare il 118: «Fate venire l'ambulanza, stanno picchiando un ragazzo». Uva morì la mattina dopo e Biggiogero fu un teste-chiave nel processo in cui i carabinieri e i poliziotti indagati furono assolti. Oggi i giudici della Corte d'Assise d'Appello di Milano dovranno decidere se ammettere di nuovo Biggiogero come testimone nel processo, come richiesto anche dall'accusa.