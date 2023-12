Uccise due donne per vendetta, killer irreperibile dopo la condanna all'ergastolo: ora è latitante

di Redazione Web

Il 7 dicembre scorso, la Corte di Cassazione ha confermato definitivamente la condanna all'ergastolo di Luigi Galizia, 43 anni, ritenuto l'autore di una strage avvenuta il 30 ottobre 2016 nel cimitero di San Lorenzo del Vallo, provincia di Cosenza.

Galizia è accusato di aver ucciso Edda Costabile e Ida Attanasio, madre e figlia, nel corso di un atroce duplice omicidio. Le vittime, 77 e 52 anni, sono state colpite da diversi colpi di pistola mentre erano nella cappella di famiglia in preghiera.

La vendetta e la nuova sparizione

La motivazione dietro l'omicidio sarebbe stata la vendetta nei confronti della famiglia Attanasio, in risposta all'uccisione del fratello di Galizia, Damiano, perpetrata sei mesi prima a Rende da Francesco Attanasio, figlio di Edda e fratello di Ida.

Inizialmente condannato all'ergastolo in primo e secondo grado, la sentenza era stata annullata nel maggio 2021 dalla Cassazione, portando alla sua temporanea liberazione. Tuttavia, la recente conferma della condanna all'ergastolo rende nuovamente Galizia ricercato in tutta Italia.

La strage di San Lorenzo del Vallo evoca ricordi di un passato oscuro per il comune, già teatro di una doppia esecuzione nel 2011, quando Rosellina Indrieri e la figlia Barbara furono assassinate in casa loro. Anche in quel caso, la vendetta fu il movente dietro il duplice omicidio.

Ultimo aggiornamento: Martedì 12 Dicembre 2023, 19:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA