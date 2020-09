La rabbia di Ciro: «Mi diceva: ti devo uccidere». La mamma: «La famiglia di Maria Paola la deve pagare»

«Mi diceva 'ti devo uccidere, devi fermarti'. Paola gli diceva che c'era anche lei sullo scooter e che la doveva smettere, ma lui guardava solo me, non pensava a lei. Voleva uccidermi. Ci ha fatto cadere colpendo il mezzo a calci. Dopo essere caduti sono andato verso Paola per vedere come stava, ma il fratello mi ha bloccato e mi ha picchiato. È stato un incubo».

Dopo la morte die il ferimento di, la rabbia della famiglia di Ciro contro i familiari della ragazza. In una conferenza stampa, la mamma del giovane trans rimasto ferito nell'incidente ha puntato il dito contro il fratello e i genitori di Maria Paola: «Devono pagare Michele, la mamma e il papà. Tutti e tre devono pagare. Ma quale incidente, non è vero», ha detto.«La mia famiglia mi vuole bene per quello che sono, non ce la faccio più. Doveva succedere a tutte e due. Io la voglio vedere per l'ultima volta a Maria Paola», ha aggiunto Ciro.