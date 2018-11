è stata uccisa lo scorso 3 novembre da chi doveva amarla. E oggi ai suoi funerali, a Sala Consilina, in provincia di, c'era tanta rabbia e commozione, dopo l'omicidio da parte del compagno,, 48 anni: Violeta è morta per le ustioni subite su tutto ildopo l'incendio divampato nel suo appartamento, appiccato da Gimino, che è accusato di omicidio pluri-aggravato per futili motivi, crudeltà e premeditazione.Tanta commozione nel corso della cerimonia funebre, durata circa un'ora. «Perché, perché, perché!», ha gridato la signora Lilly, mamma della 32enne, appena ha visto la bara della figlia tenendo la mano sul feretro per tutto il rito funebre officiato nella chiesa della Santissima Trinità di Sala Consilina. Presenti in chiesa anche i compagni di scuola dei figli di Violeta: Valentina, 12 anni, Alexander, 8 anni, ed il piccolo Giovanni di soli tre anni.