Donna italiana di 41 anni uccisa a botte in casa, arrestato il marito marocchino. L'imam: «Una famiglia tranquilla»

Una donna italiana di 41 anni, mamma di due bambini, è stata uccisa a botte in casa: è accaduto a Osimo, e per questo femminicidio è stato arrestato il marito, un cittadino marocchino.

Questa mattina ad Osimo, zona Padiglione, è stata uccisa una donna di 41 anni, italiana, massacrata di botte da uno straniero: non è escluso che l'autore del delitto sia compagno.

Sulla drammatica vicenda hanno già avviato le indagini i carabinieri di Osimo: l'autore del delitto dovrebbe essere un cittadino di nazionalità marocchina: è già stato arrestato.

L'imam: «Una famiglia tranquilla»

Nell'abitazione dove è stato trovato il corpo della donna, un casolare in campagna, stanno arrivando alcuni familiari dell'uomo, di origine marocchina. I due, da quanto si appreso sarebbero stati sposati. È arrivato anche l'imam della comunità islamica di Osimo, che parla di una «famiglia tranquilla» che frequentava la moschea locale. In questo momento sono in corso i rilievi di polizia scientifica. Il corpo sarà esaminato da un medico legale.

