Donna uccisa a Bologna a mazzate da un uomo che la perseguitava: lei lo aveva già denunciato

Un nuovo terribile caso di femminicidio. Una donna di 56 anni era perseguitata da tempo da un uomo che l'avrebbe uccisa in modo selvaggio, colpendola con una mazza ed altri oggetti contundenti. La follia omicida si è consumata ieri sera, in via dell'Arcoveggio, alla perifieria di Bologna.

Secondo le prime informazioni raccolte dalle forze dell'ordine, i sospetti sarebbero concentrati su un uomo che da tempo la importunava e che in seguito al femminicidio sarebbe stato fermato dalla polizia.

Lei aveva già denunciato lo stalker

Il sospettato è un italiano di 27 anni che aveva già una misura cautelare. Ieri sera avrebbe atteso la vittima per almeno due ore sotto casa, dove poi l'ha aggredita, appena fuori dalla porta della palazzina dove viveva.

