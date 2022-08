Donna di 56 anni uccisa a martellate da un 27enne che la perseguitava: lei lo aveva già denunciato

Un nuovo terribile caso di femminicidio. Una donna di 56 anni, Alessandra Matteuzzi, sarebbe stata uccisa in modo selvaggio, colpita davanti il portone di casa con una mazza ed altri oggetti contundenti, tra cui un martello, da un uomo che la perseguitava da tempo, Giovanni Padovani, di 27 anni. La follia omicida si è consumata ieri sera, in via dell'Arcoveggio, alla perifieria di Bologna.

Il luogo del delitto

L'intervento delle volanti è delle 21.30, per la segnalazione di una violenta lite. La donna era riversa a terra e ferita alla testa in stato di incoscienza. Trasportata in ospedale, è morta poco dopo. Sul posto era presente anche l'aggressore, arrestato per omicidio aggravato su disposizione della Procura.

Lei aveva già denunciato lo stalker

La vittima è stata aggredita da una furia cieca di colpi di mazza, bastonate e martellate dall'uomo che la perseguitava ormai da tempo. La donna, infatti, aveva già denunciato per stalking il 27enne, che aveva già ricevuto il divieto di avvicinamento dal giudice come misura cautelare.

Il sospettato dell'omicidio avrebbe aggredito ed ucciso la donna sotto casa sua, dove probabilmente la stava aspettando già da due ore.

Quando la vittima stava rincasando, intorno alle 21, l'ha brutalmente ammazzata, appena fuori dalla palazzina dove viveva.

